Работы по SEO продвижению сайтов

Кейс по продвижению сайта по проектированию металлоконструкций

Кейс по продвижению сайта по проектированию металлоконструкций "ICmet"

Адрес сайта: icmet.ru

Компания "ICmet" заказала услуги создания и продвижения сайта в Москве, а потом и всей России в нашем агентстве. Специалистами компании "SEOKZN" проделана комплексная работа, которая позволила вывести данный проект на первые позиции в поисковой системе Яндекс.

В данный момент находится в ТОП 5 поисковой выдачи системы "ЯНДЕКС" по запросам:

  • Проектирование металлоконструкций Москва - 1 место
  • Проектирование КЖ Москва - 1 место
  • Проектирование КМД Москва - 1 место
  • Проектирование КМ Москва - 1 место
  • и другие.

Закажите качественные услуги оптимизации веб ресурса под требования поисковых систем или комплексные работы, направленные на продвижение сайта в Казани или по региону в нашей компании с гарантированной скидкой в размере 50% на профессиональную настройку контекстной рекламы!

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