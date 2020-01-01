Кейс по продвижению сайта по проектированию металлоконструкций

Адрес сайта: icmet.ru

Компания "ICmet" заказала услуги создания и продвижения сайта в Москве, а потом и всей России в нашем агентстве. Специалистами компании "SEOKZN" проделана комплексная работа, которая позволила вывести данный проект на первые позиции в поисковой системе Яндекс.

В данный момент находится в ТОП 5 поисковой выдачи системы "ЯНДЕКС" по запросам:

Проектирование металлоконструкций Москва - 1 место

Проектирование КЖ Москва - 1 место

Проектирование КМД Москва - 1 место

Проектирование КМ Москва - 1 место

и другие.

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